Feijóo se felicita por la decisión del TC: "Por muy Pedro Sánchez que se sea, uno no puede saltarse la ley"

Europa Press News via Getty Images

En este sentido, Feijóo ha denunciado “la gravedad de las afirmaciones que se están haciendo por parte de los máximos representantes institucionales” ante esta crisis abierta por la decisión del TC. “Estamos ante una escalada verbal sin precedentes que el propio presidente inició al hablar de un complot y del golpismo en España. Basta ya de denunciar golpes de Estado, de hablar de intrigas contra la democracia, de llamar fachas con toga a jueces, de decir que quien no está perfectamente alineado con las tesis de Sánchez es un fascista y de cuestionar los principios que hacen de nuestro país una de las mejores democracias del mundo”, ha señalado.

Renuncia a las reformas o elecciones

Feijóo cree que, con sus reformas, el Gobierno ha pecado de soberbio “por pensar que puede hacer todo lo contrario de lo que prometió y que puede hacer cualquier cosa saltándose los trámites”. “Por muy Pedro Sánchez que se sea, no se puede saltar por encima de las leyes, de la Constitución y de la democracia. Esto es España y esto es un estado de derecho”, ha dicho. Y se sorprende que sea “noticiable” que el Ejecutivo va a acatar la decisión del TC ”¿En alguna cabeza política de España se pasó por un instante la decisión de no acatar una decisión del Constitucional? El Gobierno ha trasladado a la política nacional actitudes que se habían visto antes en el independentismo catalán. No sólo se cede en todo ante los independentistas, sino que se copia su estilo de hacer política”, ha dicho.