Feijóo sigue guiándose por la fórmula Moreno

Alberto Núñez Feijóo recetó el pasado lunes ante la plana mayor de su partido “moderación, serenidad y centralidad” para responder a Pedro Sánchez y afianzar su labor de oposición. Lo hizo en su intervención en abierto, para que los medios de comunicación pudieran recoger que es esa y no otra su pauta a seguir después de jornadas de ruido interno. Para Génova, el centro es y seguirá siendo la clave para alcanzar la Moncloa, ensanchando la base electoral también por la banda izquierda.



Ese día, la dirección del partido decidió además dar portazo a los “ofrecimientos envenenados” de Santiago Abascal, a raíz del anuncio de Sánchez de reformar el delito de sedición. El PP no liderará una moción de censura ni tampoco participará en las protestas en la calle que este mismo domingo se celebrarán en distintas ciudades del país convocadas por Vox contra “el Gobierno de la ruina, la inseguridad y la traición”.



Feijóo busca así trazar su propio camino y no verse absorbido por Abascal, a pesar de que pueda no entenderse por parte de los sectores mediáticos y del partido más conservadores. De hecho, aunque no hubo contestación interna a esta decisión, hay voces del PP consultadas por El Huff Post que reclaman “no perder la calle” en favor de Vox y recuerdan, por ejemplo, que “sí protestamos” contra la Ley Celáa, aunque los convocantes no eran los partidos.

Entonces, el PP se adhirió a la marcha y se montaron carpas por todo el recorrido pero no hubo fotografías de los líderes políticos juntos. Esto es, no se reeditó la temida foto de Colón.