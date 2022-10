Feijóo sugiere avances para un cambio en el sistema de elección del CGPJ que Bolaños y González Pons luego obvian

Europa Press News via Getty Images

Gobierno y oposición se han felicitado por el deseo de desencallar la situación y han anunciado que habrá futuras reuniones entre Esteban González Pons y Félix Bolaños como interlocutores principales sobre esta cuestión. No hay, sin embargo, ningún acuerdo que rompa el bloqueo ni posturas que anticipen un futuro pacto más allá de la predisposición de ambas partes para “hablar, dar y recibir propuestas”.

“Nuestro partido no ha tenido que improvisar su posición. Mantenemos nuestra propuesta que enviamos en julio para preservar la máxima independencia de la Justicia. No hemos venido a acudir a hablar de nombres como si esto fuera un intercambio de cromos. Queremos que haya perfiles de prestigio reconocidos y no vinculados a partidos y que los jueces eligen a los jueces, que es lo que nos pide la Comisión Europea”, ha dicho.