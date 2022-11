Feijóo y compañía, en pelota viva

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

¡Ah, me olvidaba! Zapatero viaja siempre acompañado de un maletín de cuero en el que suele llevar documentos ad hoc. Uno de ellos es una carta, no publicada y conocida solo por unos pocos, en la que se le confirmaba que el ‘alto el fuego’ era definitivo.

Hace más de 1.400 días que el PP bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial con toda clase de artimañas y excusas incompatibles con el mandato expreso y sin sombras de duda de la Constitución Española, porque como es obvio no me estoy refiriendo a la de Guinea Ecuatorial. Que si hay que echar a Iglesias del Gobierno, algo razonable pero no como chantaje para no cumplir la Ley Fundamental; que los apoyos del ‘bloque de investidura’ con Bildu y ERC imposibilitan la renovación del CGPJ, a ver qué tienen que ver estas dos cuestiones entre sí…. Cuando parecía seco el pozo de las tonterías, hipocresías y cinismos, trucos, almendrucos y trampantojos, y arreciaban las críticas en Bruselas, incluso de líderes de la UE de la familia conservadora, hartos todos ellos de las ridículas procesiones para contar mentiras de los desnortados peperos, y cuando otrosí la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del TS marca un nuevo y difícilmente superable ‘punto crítico’… pues por fin Feijóo parece que desbloquea el bloqueo y se decide a cumplir la Constitución. Hay un ‘uuuuffff’ menos mal’ en el PSOE y en general entre los demócratas. “Ya está bien de parecer húngaros…”, me decía un jurista de reconocido prestigio temeroso de la deriva húngara de los populares. Otros, sin embargo no se fiaban. “El núcleo duro que tira al monte de la extrema derecha va a exigir que los guardias civiles vuelvan a llevar tricornio de charol o que los aerogeneradores tengan cuatro aspas en vez de tres y pintadas con los colores de la bandera en todas las crestas de los montes”.