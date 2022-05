Feijóo y Mañueco evitan desacreditar las polémicas declaraciones de García-Gallardo

No obstante, ha rehusado hacer más declaraciones asegurando que no iba a ejercer de “comentarista”. “Me permitirá que no haga de comentarista de los comentarios del vicepresidente de una comunidad autónoma. No lo voy a hacer, primero porque desconozco el alcance y contenido exacto de sus declaraciones; segundo, porque me parecen muy sorprendentes; y, tercero, porque no es el objetivo de mi toma de posesión como senador en la Cámara”, ha manifestado.