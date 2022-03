Felipe González se pronuncia sobre la guerra en Ucrania y califica a Putin de forma clara

“Yo creo que va a haber un cambio en la realidad internacional importante a partir de este hecho que es absolutamente intolerable, completamente rechazable, de un autócrata con capacidad totalitaria de dominio del poder, que no tiene opinión pública y que machaca a un pueblo, que lo considera indefenso, en realidad, porque tiene mucha superioridad”, ha sentenciado el expresidente español sobre Putin.

Además, González ha apuntado que Rusia “tiene superioridad en armamento, tiene superioridad en medios humanos, etcétera. Y tiene una dramática inferioridad en compromiso de la gente que manda con lo que hace”. “Oigo decir: ‘Rusia cedería en el supuesto de que Ucrania fuera neutral’. No quiere que sea neutral, quiere neutralizarla. No es lo mismo. Quiere que sea tan neutral tan neutral, que no decida su destino”, ha añadido sobre Putin.