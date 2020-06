Felipe González compara la situación en el Gobierno con el camarote de los hermanos Marx: "Sufro"

El expresidente Felipe González ha vaticinado este jueves en un encuentro digital de Nueva Economía Fórum que la crisis causada por el coronavirus es “un proceso que va a durar varios años”, por lo que es necesaria “la sucesión de pactos de estado”.

González también ha abogado por una desescalada de la crispación: “Todo se puede decir en un debate parlamentario sin descalificaciones abruptas”. El expresidente también ha descartado sumarse a la creación de un nuevo partido socialista en el caso de que la hubiera. “Los que discrepen de la línea actual del partido o del Gobierno tienen el derecho y la obligación de decirlo”, ha asegurado antes de recalcar que “nunca propondría que hubiera una ruptura”.

Más crítico se ha mostrado con la situación del actual Gobierno de coalición, compuesto por el PSOE y Unidas Podemos.

“Vivo algunas veces la tensión entre unos y otros... a veces sufro de esta dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, de cuando uno propone algo y dice ‘y yo dos huevos duros más’ o ‘yo quería más pero no tenemos más remedio que aceptar’. Eso no me gusta”, ha señalado (puedes escucharlo a partir del minuto 55 del vídeo).