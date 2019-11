Felipe González critica que PSOE y UP "repartan cargos" antes de hablar de políticas

El expresidente del Gobierno Felipe González ha criticado que el PSOE y Unidas Podemos hayan priorizado el reparto de los cargos del Gobierno antes de hablar del programa que va a marcar la próxima legislatura. La casa, ha subrayado, “se construye desde abajo, no se construye por el tejado”. El exdirigente socialista admite tener un sentimiento de “orfandad” representativa y ha desvelado que aún no ha felicitado a Pedro Sánchez por su victoria electoral del pasado 10-N: “No me parecía necesario”, ha zanjado.

El expresidente del Gobierno ha advertido que nunca aceptará un acuerdo de Gobierno que suponga “romper las reglas de convivencia” y de igualdad entre españoles: “Yo nunca pasaré por eso”, ha aseverado al tiempo que ha valorado la necesidad de establecer ejes de entendimiento político entre la izquierda y la derecha sobre asuntos transversales, como las políticas sociales.

El partido al que siempre vota

De igual forma, el exlíder del PSOE ha desvelado tener un sentimiento de “orfandad representativa”, a pesar de que “todo el mundo sabe” a qué partido político vota. “Yo tengo un déficit de voto en mi vida y a pesar del disparate que para mí supone tener que votar cuatro veces en cuatro años, yo voy a seguir votando y si no lo consiguen, yo seguiré votando, aunque tendré más sensación de orfandad representativa”, ha especificado.

El expresidente del Gobierno entre 1982 y 1996 confía en que ahora se logren acuerdos, “salvo en un tema del que depende la igualdad entre todos nosotros, el paquete de ciudadanía” de los derechos fundamentales y la igualdad entre todos los españoles.

Si a causa de los acuerdos que se alcancen resulta que en España hay partes del territorio “que tienen unos derechos fuera del paquete de ciudadanía que no tienen otros españoles, eso yo nunca lo aceptaría”, ha advertido.