Felipe González desvela a quién votó en las elecciones de Madrid

Felipe González ha ido a divertirse este miércoles a El Hormiguero. El expresidente del Gobierno, que ahora cumple 25 años de su salida de La Moncloa, ha acudido por primera vez al programa de Antena 3 que conduce Pablo Motos.

Durante la entrevista, el presentador le ha preguntado por la situación de Madrid y las pasadas elecciones. “Veremos qué pasa con estos dos años que quedan de gestión y las próximas elecciones”, ha señalado el veterano político.

González no ha dudado y ha revelado que votó al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, “y él lo sabe”, ha remarcado. Sin embargo, ha admitido que estuvo a punto de no votar debido a “lo poco que se habló de política” en los debates previos.

“Lo voté inmediatamente que oí, y me quedé desesperado, el primer debate”, ha destacado. “Yo llegué a Madrid, voté por correo”, ha resaltado, y ha confesado que llegó a pensar que si no iba “inmediatamente a la oficina de Correos”, puede que hubiera decidido por primera vez en su vida no votar.

“Porque me asustó, ¿eh?”, ha incidido el político. “El nivel del debate, las descalificaciones lo poco que se habló de política. “Me pareció muy dramático, desestimulante”.