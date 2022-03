Felipe González le lanza a Podemos dos frases demoledoras sobre cómo funciona un Gobierno

El que fuera presidente del Gobierno de España de 1982 a 1996 ha explicado que Vladimir Putin no va a aceptar “mediaciones que no le satisfagan” y ha pedido que no se le hagan concesiones frente a lo que es “una violación de la identidad territorial de Ucrania”. Para González el único que podría desatar una guerra mundial “es Putin”, al que ha definido como “un agresor implacable de estilo hitleriano”.