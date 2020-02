Ha reivindicado su papel en el origen de la Constitución de 1978 para defender las razones por las que “hicimos” una Carta Magna “no militante y mucho más inclusiva” e “incluyente” que “la que era nuestra referencia desde el punto de vista jurídico constitucional más inmediata, que era la alemana”.

Tras subrayar, en todo caso, que “el compromiso para ser representante de los ciudadanos es respetar la Constitución”, y opinar que “los que más respeto exigen son los que menos respeto tienen por las instituciones, el ordenamiento jurídico o la división de poderes”, ha argumentado que, “como veníamos de una larga” dictadura, todo el “empeño” de los impulsores de la actual Carta Magna era que “fuera lo más garantista posible”.

“A veces nos excedimos en el garantismo”, ha dicho el expresidente, para añadir que “a veces tengo dudas en algunas declaraciones que veo, en gente muy notable en el sector judicial, de que se respete la presunción de inocencia, y lo puedo criticar” -ha abundado-, “porque queríamos una Constitución, pero ser garantista significa también serlo para enjuiciar a los enemigos de la Constitución”.

El expresidente ha aludido también a las fórmulas de acatamiento de la Constitución “por imperativo legal”, con “un discurso kilométrico explicando que lo que habían dicho no servía para nada”, a las que se acogieron determinados diputados en la conformación de las actuales Cortes Generales, explicando que, cuando las escuchó, pensó que él, si hubiera tenido que prometer en esas circunstancias, “hubiera tenido que decir que sí, prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución incluso para reformarla y defenderla contra todos sus enemigos que acaban de hablar aquí”.

“Pero entonces la habría convertido en militante, y me habría parecido a ellos”, ha apostillado González, quien, al hilo, ha pedido “mucha prudencia cuando se dice que en el Código Penal hay que condenar la exaltación del franquismo”, porque “algunas veces lo piden gente que han roto el perímetro de la Constitución y están justificando que otros lo rompan por la otra parte”.

Ha añadido que, “sobre aquellos principios que hoy veo que no se defienden entre quienes reparten carnés de constitucionalistas, me gustaría que se reflexionara para saber si son capaces de hacer un proyecto previsible de nuestro futuro para los próximos 30 años”, porque, “si no, terminaremos de deshacer lo que tenemos sin hacer nada alternativo”, ha advertido.

González ha lanzado “una señal de alarma para esa parte del mundo todavía minoritaria que vive en democracia, y que tiene bastantes ataques peligrosos”, subrayando que “tenemos muchos problemas de desigualdades generados por la crisis y amenazas de nuevas desigualdades”, así como “desafíos gigantescos”, y “nuestra guía sigue siendo la de luchar contra las desigualdades desde la defensa de la democracia”.

Al hilo, ha sostenido que, “para nuestra supervivencia como proyecto político de lucha contra las desigualdades desde la defensa de las libertades, la democracia es el oxígeno con el que podemos vivir, y en la medida en que se malinterpretan las bases de la convivencia democrática, nosotros somos las principales víctimas”, ha dicho González, quien ha confesado que “en lo único en lo que me he vuelto radical es en la defensa de los valores de la democracia”.

Eso “a veces me crea problemas, porque no me gusta que Evo Morales falsee las elecciones, como tampoco me gustó que lo hiciera Alberto Fujimori” en Perú, ha apostillado.

También ha llamado a “respetar las instituciones”, punto en el que ha indicado que “nunca he sido monárquico, y a estas alturas de la vida ya no me da tiempo a serlo, pero prefiero una monarquía republicana como la que tenemos, que una republiqueta como las que nos proponen”.

Aprender del pasado

Por su parte, la directora de la Fundación, Rocío Martínez-Sampere, ha explicado las “ciertas reticencias” que el expresidente trasladó al principio a la conformación de una fundación con su nombre, si bien finalmente aceptó a la creación de esta entidad que aspira a que se pueda “aprender del pasado poniendo a disposición” de los ciudadanos “la memoria cívica, el legado documental” del histórico socialista.

Ha destacado que esta fundación ha realizado “algo único, inédito y extraordinario” en España, al permitir a cualquier ciudadano acceder “con un solo clic” a ese legado, a “nuestro pasado para aprender de él”, así como ha reconocido el “valor documental” de “cartas que mandaban ciudadanos” que no eran dirigentes políticos y que han sido incorporadas a este patrimonio.

La directora ha mencionado también el “honor” y la “responsabilidad” que han contraído después de que Pilar Goya, la viuda del también ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, haya decidido que el “legado” de su marido también forme parte de la Fundación, con la que “queremos construir la memoria de una época fundamental para nuestra época reciente”, según ha resumido.