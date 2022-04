Felipe Sicilia se pronuncia sobre el adelanto electoral en Andalucía y lo califica con una palabra

“Ya se ha despejado la incógnita”, ha comenzado el periodista Xabier Fortes antes de preguntarle qué le parece la fecha en sí. “La fecha en sí, lo que refleja es un fracaso. Y es un fracaso porque evidencia que el gobierno de coalición no ha conseguido terminar la legislatura. Y un gobierno que no consigue terminar la legislatura desde luego es un gobierno fracasado, más allá de la fecha concreta”, ha arrancado el portavoz del PSOE.

Pero, según ha afirmado Sicilia, “el fracaso viene ya desde diciembre, cuando fueron incapaces de poder acordar un presupuesto”. “Hoy escuchábamos al presidente de la Junta hablar y decir que la razón principal para adelantar las elecciones era que no había presupuesto. Y no hay presupuesto porque no han querido, evidentemente”, ha continuado.