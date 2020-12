Felipe VI dejará a los militares retirados para la Pascua Militar y pasará de puntillas sobre su padre

ANDRES BALLESTEROS via Getty Images

El rey, Felipe VI, durante su discurso de Navidad, el 24 de diciembre de 2019.

Lo cierto es que a día de hoy, parece estar más definida la alusión a los militares retirados que a los términos del mensaje del rey. “Lo más lógico es que lo haga la Pascua Militar, no procede en Navidad. Hay 120.000 militares en activo y casi 30.000 retirados. Porque haya 200 que tienen más de 80 años dando la lata no hay que darles tanto protagonismo”, comentan desde el Ejecutivo fuentes socialistas que dan por zanjado el asunto. Pero lo del rey es otro cantar.

La noche del 24 de diciembre, Nochebuena, Felipe VI no hablará del chat de los militares retirados que pedía fusilar a 26 millones de españoles; dejará la mención a ser leales a la Constitución para la Pascua Militar, el 6 de enero, día de Reyes. ¿Censurará a su padre, Juan Carlos I? Si lo hace, será más que sutil. Aunque en el Gobierno socialista y otras áreas económicas y políticas, se impone el criterio de que el rey debería centrarse en empatizar lo máximo posible con un país agotado y dolorido anímicamente por la pandemia y la crisis económica . Ahora bien, si aparece el asesor que encuentra las palabras mágicas equiparables al “annus horribilis” de Isabel II , puede recibir un aguinaldo espectacular.

José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, coincide en que ha mejorado la reputación de las empresas porque “han funcionado en todos los servicios básicos durante la pandemia -lo que no ha sucedido con las fuerzas parlamentarias-, pero lo de que el rey Felipe VI o la monarquía tienen deteriorada la imagen es un bulo que se ha asentado injustificadamente”, afirma el catedrático. Y lo argumenta basado en datos.

Porque lo que realmente preocupa es el deterioro de la institución monárquica como tal, aunque sobre el asunto hay diferentes percepciones. “Lo que se detecta es un proceso de decadencia de la reputación. En la pandemia hay instituciones como bancos y empresas, que han mejorado su reputación, pero la monarquía no. Decía en Twitter José Félix Tezanos (director del CIS ) que la gente ve los problemas de la monarquía como algo menor, pero ese dato puede ser engañoso. Si tú le das a la gente a elegir entre virus, paro y economía, claro que la monarquía es un problema secundario. Depende como hagas el planteamiento de la pregunta. La monarquía tiene un problema de desconexión con la opinión pública enorme, necesita cercanía y calidez”, explica uno de los demóscopos más importantes de este país. Esta misma fuente no tiene nada claro si el rey debe de aludir a su padre, o no, la noche del 24 de diciembre. Pero sí cree que debe encontrar las palabras para llegar al corazón de la ciudadanía desolada, que son la mayoría.

De acuerdo con el informe El Pulso de España que el próximo lunes Metroscopia hará público, “está gravemente dañada la imagen de Juan Carlos, aunque el 70% de los ciudadanos reconoce -incluso votantes de Podemos- que tuvo un papel importante en que hubiera democracia”, apunta el profesor Toharia.

Según los datos que arroja este último informe, “Felipe VI es percibido como el más preparado de todos los líderes de este país, seguido de lejos por Pedro Sánchez e Inés Arrimadas. La gente ve al rey padre negativamente, pero contra lo que se dice y transmite, esa apreciación no influye en el hijo. En España, los republicanos declarados no pasan del 14%”, añade el presidente de Metroscopia, que considera que si Juan Carlos vuelve a casa por Navidad es más un culebrón de revista del corazón, pero no ve conveniente hacer ninguna referencia al padre.

De esa misma opinión son fuentes del Gobierno. “Es su hijo, no tengo claro que deba hablar de su padre”, apunta una ministra, aunque sí cree y no olvida que el rey se equivocó en la referencia que hizo a la situación en Cataluña aquel 3 de octubre de 2017, cuando gobernaba Mariano Rajoy. Algunos miembros del Gobierno recuerdan que los sentimientos del rey no coincidían con lo que luego retransmitió en la intervención, que para muchos es el error más grave de su reinado. Hasta ahora.