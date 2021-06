Felipe VI defiende participar "en un futuro de paz y entendimiento" tras las palabras de Ayuso sobre su papel en los indultos

“Agradecido y emocionado” por recibir la Medalla de Honor de Andalucía, Felipe VI ha hablado públicamente por primera vez menos de 24 horas después de que Díaz Ayuso le ‘involucrase’ en la cuestión de los indultos y su posible papel en ellos.

No ha mencionado —tampoco se esperaba— esa palabra ni la alusión que le hizo la presidenta madrileña, pero sí ha hecho un repaso por ideas como “el entendimiento”, “la paz”, “la implicación de todos” o el papel mismo de la Constitución. Para el rey, “Andalucía y la monarquía refuerzan más su vínculo estos días al compartir los valores y principios consagrados en la Constitución, que hacen posible nuestra convivencia democrática en libertad”.

“Me sumo a participar en ese futuro de paz y recuperación, de oportunidades, de entendimiento y prosperidad por el que todos trabajamos y que todos deseamos para España”, ha afirmado en el cierre de su discurso, lleno de referencias a los valores y el compromiso de “todos”.

No ha sido la única referencia indirecta al ‘texto sagrado’ del ordenamiento jurídico español y los principios que emana. “Me he referido a principios y valores que nos definen, orientan y alumbran en la búsqueda del bien común. Andalucía es prodiga en ellos: tolerancia, solidaridad, plurarismo, equidad. No hay mejor manera de defender nuestro papel en Europa y el mundo y tomar plena conciencia de lo que somos como individuos y civilización”. “Son valores —ha continuado— que ayudan a encarar las difíciles situaciones que implican el compromiso, la implicación de todos”.