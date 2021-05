Mandatarios de todo el mundo dando ejemplo de que hay que vacunarse, pero aquí, en España, la Casa Real ha decidido que no hay fotos y que no se informa de qué vacuna han puesto al Rey. Estarán equivocados los otros, que lo hacen mal. #compol pic.twitter.com/X0aVAk24QG

En España Ana Rosa Quintana también ofreció todo lujo de detalles. La reina de las mañanas emitió en su programa el proceso desde la cola hasta el pinchazo final y no ha dudado en criticar la decisión de Felipe VI de no publicar una imagen del momento. Presidentes autonómicos como Alberto Núñez Feijóo o Miguel Ángel Revilla y ministros como Margarita Robles o Jose Luis Ábalos, sí han compartido las fotografías o han sido captados esperando pacientemente su turno.

Correas indica que los reyes quieren “intervenir lo menos posible” y apunta que el hecho de que en España no esté habiendo problemas para que la población se vacune no hace indispensable que el rey se fotografíe. “Tienen una obsesión por no sobresalir, por no mostrar sus privilegios y quieren mandar el mensaje de que se el rey se ha vacunado cuando le toca como cualquier otro ciudadano”, añade.

Ante las voces que han acusado de poca transparencia a la Casa Real por no informar sobre qué marca le han puesto Felipe VI, el experto en protocolo piensa que no dar más detalles es seguir con esa línea para intentar pasar desapercibidos. “Me pongo la vacuna que me toca, cuando me toca y donde me toca”, explica.