Felipe VI hace público su patrimonio: así son las fortunas de otros reyes europeos

Nuevo cambio en la Casa Real . Felipe VI ha hecho público este lunes su patrimonio personal, algo que no había hecho hasta ahora ningún otro monarca en España. Según Zarzuela, el rey tiene un patrimonio de 2.573.392,80 euros que proviene de las retribuciones recibidas en los últimos 25 años, primero como príncipe de Asturias y desde 2014 como jefe del Estado.

De esa cantidad, algo más de 305.000 euros se corresponden con joyas, obras de arte y antigüedades que han sido tasadas. El resto, unos 2,2 millones de euros son depósitos en cuentas corrientes o de ahorros, además de participaciones en fondos de inversión. Según han revelado fuentes de Zarzuela a EFE, esta decisión no afecta a la reina Letizia ya que no tiene “responsabilidades constitucionales” y que “el Jefe del Estado es el rey”, por lo que no se conocerá su patrimonio personal.