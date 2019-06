Ya no hay excusas para Felipe VI

“Aquí se tenía que haber hecho eso desde el primer momento, hasta es cuestionable que haya sido acertado mantener el título de rey. Se hizo por decreto del Gobierno por una razón de tradición histórica y de agradecimiento”, añade Zarzalejos, para luego manifestar: “Lo que no ha tenido sentido es un rey emérito con agenda pública, que ha ido hasta la firma de la paz con las FARC en Cartagena de Indias”. A partir de ahora, todo será “más funcional, más claro, más nítido y no hay malos entendidos”.

Y apunta: “Esto va a propiciar que se perciba con mayor nitidez el hecho fundamental de que el rey es el jefe del Estado y no hay dos reyes ni dos jefes del Estado”. Apunta que esto no ha sucedido en otras monarquías, como, por ejemplo, en Holanda. Allí la reina Beatriz pasó a ser princesa una vez abdicó.

Asimismo, también comenta la situación sobre el futuro una vez Juan Carlos I ha desaparecido públicamente. Ahora es muy nítida esa imagen de sucesión entre Felipe VI y la princesa Leonor. “La corona, aunque no lo diga, confía en el reinado de la princesa. El momento en el que por primera vez reina una mujer en esta dinastía después del franquismo, en tiempos de feminismo. Puede ayudar a legitimar la institución, porque ahora tiene un problema ante una parte importante de la sociedad aunque no es un debate que esté en la calle ahora mismo”, ilustra.

En esa lista de retos por delante, Lardiés también quiere precisar que se debe mejorar “la transparencia en la casa del rey”: “Cuando llegó al reinado, aprobó un nuevo código ético, que no se pudieran recibir determinados regalos, pero se quedó corto, sigue habiendo espacios de opacidad de cómo funciona la corona. No sabemos cuánto dinero tienen ni dónde”.

Es el momento del inicio total del reinado de Felipe. Una figura no tan conocida como muchos creen. Lardiés indica: “Hay varios Felipe VI. Uno es el preparado, germánico, distante, prudente, que parece que no ha roto un plato en su vida y con mucha paciencia. Hay otro más íntimo con sus amigos de regatas, más divertido fuera de los focos, no llega a la campechanía de su padre pero no es tan sieso y aburrido fuera de los focos. Y luego hay otro en una esfera militar, con una maravillosa relación con algunos compañeros, pero que no deja de ser su jefe”.

También en Zarzuela notan los cambios. Lardiés indica que la gente de la casa sostiene las diferencias. “Felipe Vi es muy trabajador, su padre no se inmiscuía. Él es concienzudo, detallista, le gusta bajar al barro para trabajar”. Pero tiene un problema, añade este periodista: la forma en la que se presenta al rey desde la propia casa real. “No puede ser que hoy muchos millones de españoles piensen que Felipe es el que se muestra en las páginas del Hola”, ahonda. Una imagen “al final muy antigua y anacrónica”, apostilla.

Un reinado, advierte, que tiene el riesgo de pasar como de “transición” entre el de su padre (“que le puede opacar por lo que supuso”) y el de su hija, en el que confía la corona.

El rey emérito ya está jubilado. Iñaki Urdangarin, en la cárcel. Ahora todo está en las manos de Felipe VI.