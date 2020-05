Felipe y Letizia se reúnen con Bisbal pero hay cosas que no cambian: ojo a lo que se ve en la mesa

Me sorprende que el Rey y la Reina tengan que tener una foto de cada uno para poder identificarlos. pic.twitter.com/G4fimigSyo

La chuleta ha dado mucho que hablar

Una experta en comunicación no verbal ya criticó hace unas semanas que en las fotos que compartía la Casa Real se viesen estas chuletas: “Si para tomar la foto pudiéramos retirar un segundo la chuleta de con quién estamos hablando, quizás ayudaría a dar una mínima sensación de que la preocupación es sincera (he estudiado previamente) y no un lavado de imagen”, escribió en Twitter Patrycia Centeno.

La versión británica de la revista ¡Hola! también se hizo de este truco para saber en cada momento con quién están hablando. Tanto les ha llamado la atención que han dedicado un artículo a comentarlo titulado: “Revelan el ingenioso truco del rey Felipe y la reina Letizia para las videoconferencias”.