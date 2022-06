‘Feliz lunes’, un musical para enredados

El verbo, la acción, lo ponen las redes sociales. Porque ¿qué hacer ante esta noticia que quiere contar pero que le han pedido que no cuente? Fotografiarse y escribir en cualquiera de dichas redes sociales, o en todas las que maneja, que este lunes, ese terrible día con el que comienzan todas las semanas laborales, es un feliz lunes por algo que no puede comunicar a sus followers. Lo hace con uno de esos mensajes inspiradores y de autoayuda llenos de emoticones lanzando besitos.

Sí, como en todo musical o comedia romántica, love is in the air. Y el aire de los tiempos está en la red. Por eso, este breve (des)encuentro real, en el que chico conoce chica, se queda en nada concreto. Pues pronto la mirada de Sara se vuelve al Tinder, la popular app de contactos, donde ella ha encontrado su Ryan Gosling particular, en lo físico. Un joven ingeniero que ofrece un futuro de estabilidad económica y material.