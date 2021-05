Feminisme i transsexualitat

El sexe és un concepte biològic definit per a la majoria de les espècies. Els elefants, els micos, els gossos, els gats... tenen un sexe. Entre els humans, la societat del patriarcat adjudica a cada sexe una sèrie de valors i estereotips, una colla de comportaments prescriptius que han anat canviant al llarg de la història. D’aquest conglomerat de valoracions i comportaments adjudicats a cada sexe se’n diu “gènere” per raó de sexe. La lluita feminista s’inscriu en aquesta evolució del concepte de gènere, buscant la igualtat i la justícia social.

Sobre les persones transsexuals pesen tot un plegat de prejudicis terribles. Hem de combatre’ls, sens dubte, però no ens confonguem: el sexe és, com dic, un concepte biològic es miri com es miri. Situem-nos en un contínuum en el mig del qual hi ha l’espai entre sexes. Si en alguns casos molt minoritaris (al voltant del 0,15%) no hi ha una correspondència entre el sexe de la persona i la manera com ella se sent —són els casos frontera— s’imposa posar els mecanismes necessaris per tal d’aconseguir que el gruix de la societat no tingui prejudicis contra aquestes persones.

Penso que han de poder acceptar-se a si mateixes i això requereix que la societat les admeti i les abrigui com un fet biològic més. Aquesta mena de prejudicis no són res més que por a allò que desconeixem. A perdre privilegis; a moltes coses que ens omplen d’incertesa. Però les accions de reconeixement de les persones transsexuals no ha de significar eliminar el sexe, com proposa la teoria queer, a partir de la qual s’ha basat la proposta de la Llei Trans, en procés de dur a tràmit en el Congrés dels Diputats. Si cal, incorporem-ne un altre, de categoria: el sexe transsexual.

Pretendre treure del mig el fet biològic del sexe és com si intentéssim suprimir les muntanyes i el mar. I no fem trampes semàntiques substituint-lo per “identitat de gènere”, que és un constructe social i no biològic. Hem de treballar per tal que el combat de les persones transsexuals vagi en paral·lel al del feminisme.