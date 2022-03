El 8-M en el poder local: 7 alcaldesas que trabajan por la igualdad

Adrian Vidal via Getty Images/iStockphoto

Adrian Vidal via Getty Images/iStockphoto

Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo (PSOE)

“El 8-M lleva implícito un mensaje de libertad, porque sin igualdad no hay libertad ni democracia. El 8-M es un grito de reivindicación por la emancipación, por la justicia social y por la igualdad, que debe ser la columna vertebral de nuestra sociedad. El 8-M es seguir avanzando en la conquista de derechos para las mujeres. El 8-M es exigir que el discurso de género se convierta en acción real por parte de los gobiernos. El 8-M es recordar el papel de todas aquellas que nos precedieron en la lucha por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”.

Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena (PP)

Arroyo detalla que en Cartagena han desarrollado la campaña “Si te ahoga no es amor”, que es un reflejo de esa preocupación porque considera que la educación es clave para alcanzar la igualdad. “Por eso desarrollamos programas educativos para el fomento de la igualdad y prevención de la violencia de género en colegios e institutos, además de incidir en la coeducación desde edades tempranas en temas como la corresponsabilidad en el hogar”. Con este programa, el año pasado, en centros educativos llegaron hasta cerca de 4.700 alumnos.

Además, apunta que del total de trabajadores municipales del Ayuntamiento, más de la mitad son mujeres. En concreto, el 53,4%. “El triunfo de la mujer no debería ser noticia, pero, si tiene que serlo, mejor que ocurra en Cartagena y que sirva para seguir aislando el machismo”.

Aun así, reconoce que queda camino por recorrer. “El techo de cristal es el gran problema al que nos enfrentamos -no las mujeres, toda la sociedad, porque es un problema social-”. Además, la alcaldesa denuncia que el acceso de la mujer al mundo laboral está generalizado, pero esa presencia es menor cuando mayor es la responsabilidad y denuncia que las responsabilidades familiares lastran el ascenso profesional de las mujeres.

Emma Buj, alcaldesa de Teruel (PP)

“Para mí todo se resume en una palabra: respeto. Respeto hacia los demás sea cual sea su género, raza, religión, etc. Necesitamos una sociedad con un sistema educativo y unos valores que nos lleven a todos a respetarnos a cada uno por lo que somos como seres humanos en toda nuestra integridad. Creo firmemente que el hecho de ser mujer no debe ser un freno para que cada una estudie lo que desee, desarrolle su carrera profesional en el ámbito que considere oportuno y, en definitiva, pueda tener las mismas oportunidades y conseguir los mismos logros que cualquier hombre. No nos pongamos a nosotras mismas límites y lleguemos hasta donde queramos llegar”.