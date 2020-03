El coronavirus provoca una cascada de aplazamientos y cierres en la cultura

También se ha anunciado hoy el aplazamiento del Festival de Música Antigua de Sevilla y, en otra línea, el Primavera Pop, festival organizado por Los40 a principios de abril que se retrasa al 20 de junio en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga, al 21 en Explanada L’escardívol de Rubí (Barcelona) y al 22 en el WiZink Center de Madrid.



El CaixaForum de Madrid cierra, al igual que la Fundación March y Matadero Madrid, donde se iba a celebrar entre el 26 y el 29 de marzo la primera edición del Festival Internacional de Literatura en diferentes espacios de ese recinto, todos clausurados temporalmente por decisión del Ayuntamiento hasta el día 26.



El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha suspendido todas sus actividades públicas aunque sí permanecerán abiertas las salas de exposiciones, mientras que la Fundación Canal ha decidido cerrar sus muestras Rodin, dibujos y recortes y Game on.



El Ballet Nacional de España (BNE) ha comunicado el aplazamiento de su gira en Las Palmas de Gran Canaria, prevista para los días 20 y 21 de marzo y Pablo Alborán ha pospuesto hasta el 1 de junio el concierto solidario que iba a dar el 4 de abril en el Wizink Center, para el que están todas las entradas vendidas.



También se retrasa hasta junio el homenaje que iba a recibir el cantaor Antonio Carmona El Rubio, de 92 años, el próximo 23 de marzo en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, con la participación de artistas como Diego el Cigala, Arcángel o Remedios Amaya.



Los músicos españoles se han visto afectados también en sus conciertos fuera, como es el caso de Vetusta Morla, que ha decidido cancelar su concierto del día 16 en el Royal Albert Hall de Londres, ante la evidencia de que la mayoría del público que acudiría procedería de España.



En cuanto al cine, se ha pospuesto la XXXIII edición de la Semana de Cine de Medina del Campo, que se estaba celebrando estos días, y se aplaza a septiembre la IV edición de la Semana Internacional de Cine de Santander (SICS), prevista para los días 21 a 26 de abril.



El goteo de cancelaciones de estrenos prosigue. Paramount ha anunciado que se pospone Un lugar tranquilo 2, que debutaba la semana que viene en Estados Unidos y en España, entre otros territorios.



La pandemia también ha provocado la “interrupción temporal” del rodaje de la película Competencia Oficial, protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez, que comenzó a rodarse hace unas semanas en la Comunidad de Madrid e iba a prolongarse hasta mediados de abril.



La madrileña sala Berlanga, de la Fundación SGAE, suspende actividad hasta el 26 de marzo, y se ha cancelado la Muestra de Cine Rumano que iba a celebrarse del 18 al 23 de marzo.



La Comunidad de Madrid ha aplazado el Festival de teatro para niños y jóvenes Teatralia, que se iba a desarrollar hasta el 29 de marzo, y el XXX Festival Internacional de Arte Sacro, programado hasta el 2 de abril, y ha anunciado que devolverá el importe de esas localidades y las adquiridas para el Real Coliseo Carlos III, Teatros del Canal, Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Teatro de la Abadía y Corral de Comedias de Alcalá de Henares.



También el grupo Smedia cierra sus espacios (entre ellos el Alcázar, Fígaro y EDP Gran Vía), el teatro Pavón Kamikaze aplaza el estreno de Traición al 27 de marzo, y los teatros La Latina y Bellas Artes cierran hasta el 26 de marzo.



Plaza 1, empresa gestora de la plaza de toros de Las Ventas, ha suspendido la gala de presentación de la Feria de San Isidro, que iba a tener lugar el próximo 25 de marzo en el Capitol Gran Vía de Madrid, con el fin de “garantizar el bienestar y la seguridad de empleados, aficionados y profesionales del sector”.



Casa Decor, que iba a estar abierta hasta el 19 de abril, cierra temporalmente los 3000 metros cuadrados en los que expone 64 propuestas decorativas con intención de “volver a abrir cuando las circunstancias lo permitan”.



Tampoco se llevará a cabo la exposición sobre el escritor Miguel Delibes, de quien se conmemora este año el centenario de su nacimiento, por el cierre temporal de la Biblioteca Nacional (BNE), en Madrid, donde estaba prevista su inauguración el 20 de marzo.



No han resistido asimismo el festival What the Foc, que iba a reunir en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a una veintena de cocineros de todo el mundo especialistas en brasas, y la final del X Concurso La Mejor Fabada del Mundo, en el que estarían presentes en Villaviciosa (Asturias) representantes de varias autonomías, mientras que en Madrid han anunciado cierres temporales varios restaurantes, algunos con estrellas Michelin.