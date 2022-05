La Feria del Libro de Madrid vuelve al 100%, más verde y homenajeando a Almudena Grandes

En esta 81ª edición, en la que habrá 378 casetas, no hay país invitado —el coronavirus lo complicó—, pero se ha dedicado “al viaje en sentido amplio”, como explica su directora, primera mujer en serlo en la historia de la Feria: “No sólo el físico, sino el viaje que hemos hecho durante el tiempo de pandemia, el que han hecho muchos lectores gracias a los libros cuando no podían salir y el viaje que son los libros”.

La Feria de Almudena

“Yo, que la prefiero sobre cualquier otra, que la he deseado y añorado tanto, debería haber estado allí, pero un inesperado contratiempo de salud me lo ha impedido. Por fortuna, ella no me necesita”, escribió Almudena Grandes en El País el 13 de septiembre de 2021 sobre la edición del año pasado. Un mes después contó en su columna en dicho diario que tenía cáncer, enfermedad por la que falleció el 27 de noviembre a los 61 años.