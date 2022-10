Fernández Mañueco, pocas responsabilidades y muchas excusas sobre su gestión contra los incendios forestales

Europa Press News via Getty Images

Castilla y León ha concluido su peor época de incendios de los últimos años. Con un plan ante emergencias sin revisar desde 1999, la comunidad empezó a padecer graves incendios desde el 15 de junio, con la mitad de los efectivos en los operativos al no haber iniciado aún la etapa de máximo riesgo y que no fueron suficientes para frenar el avance de las llamas en la Sierra de la Culebra, Zamora.

Al contrario. En su mensaje, Mañueco ha hablado sobre todo de excusas. Ha mencionado que Castilla y León tiene el mayor área forestal de España (5 millones de hectáreas que supone el 20%), incluso superior a muchos países de Europa. “Las principales causas de la tragedia son las que son, las excepcionales circunstancias climáticas y no a la falta de medios”, ha continuado defendiendo. “Ningún operativo hubiera sido suficiente”, ha continuado.

También ha insistido en las duras condiciones climáticas con “las altas temperaturas, olas de calor, sin precipitaciones y con fuertes rachas de viento”. Y no ha faltado tampoco la responsabilidad humana. “La mano del hombre ha provocado el 92% de los incendios, bien por negligencias o voluntariamente, y el 8% por causas naturales”, ha detallado.

No obstante, en los últimos días, se ha firmado un acuerdo dentro del marco del Diálogo Social en el que se ha comprometido la reforma del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Infocal) y del Decreto por el que se regula el Operativo de Lucha contra Incendios Forestales social. Esto va a suponer el incremento en el presupuesto de la lucha contra los incendios forestales de hasta 127 millones de euros al año que supone duplicar el presupuesto actual, mejorar las condiciones de los operarios, el refuerzo del operativo “durante todo el año” y la creación de una plataforma de gestión de información. Un acuerdo que, desde la oposición consideran que llega tarde y que es un reconocimiento implícito de su pésima gestión, pero que desde el PP, descartan que sea consecuencia del verano, sino que “estaba programado”.

Sobre las solicitudes de dimisión contra él y su consejero de Medio Ambiente, Mañueco ha expresado que a la oposición “solo les interesa el ruido” y ha asegurado que no van a hacer “un espectáculo público de una tragedia”.

Lluvia de críticas

Para el líder de Unidas Podemos, Pablo Fernández, el acuerdo llega muy tarde y según ha expresado “es una enmienda a la totalidad de su política forestal” que debe tener consecuencias. ”¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué después del incendio de Ávila no se tomaron estas medidas? Me parece excelente que rectifiquen, pero estamos en política y se han de asumir sus responsabilidad, han reconocido su fracaso y deberían dimitir”, ha exigido.