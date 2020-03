Fernando Alonso responde a los que le critican por su opinión sobre el coronavirus: "Que no se preocupe nadie..."

El piloto asturiano Fernando Alonso se convirtió la semana pasada en tendencia en Twitter al dar su opinión sobre la crisis que está viviendo España por el coronavirus.

“Me quedo de piedra... que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria (va a ser diferente en España) ..que eviten salir a la calle la gente con síntomas... (los demás al parque? A los bares? ...que cada comunidad autónoma decida... (No se pillan los dedos ni queriendo)”, afirmó en su cuenta de Instagram el bicampeón del mundo de Fórmula 1. Su postura fue recibida con críticas y elogios.

Este lunes, el exseleccionador nacional Vicente del Bosque se mostró molesto por este comentario y, en una entrevista en El Partidazo de la Cadena Cope, le mandó un recado sin nombrarle.

“Alguien todavía protesta porque se han hecho las cosas muy mal y a lo mejor luego cotizan en el extranjero. Es una cosa social y hay que apoyar en lo que podamos. Siempre tenemos una visión de las cosas, lo vemos todo con mucha facilidad, que si no hemos hecho esto o lo otro... Es un tema muy difícil y complicado y debemos ser comprensivos con las autoridades”, afirmó el salmantino.

Esas palabras crearon un debate en Twitter y la gente se situó o en el bando de Alonso, los más críticos con la gestión del Gobierno, o en el de Del Bosque, los que no están tan en desacuerdo.

Viendo el revuelo creado, Alonso respondió este martes a todos los que le criticaron: “Eso es lo que ponía hace seis días. Con la intención de concienciar a la gente de estar en casa”.

“Ni tengo ni idea del virus ni tengo idea de nada. Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más. Además, me alegra saber que todos ahora ya lo decimos y es lo único que me importan. #yomequedoencasa”, añadió.

En los últimos días, el asturiano ya tuvo un enfrentamiento en Instagram con un usuario a raíz de un comentario. Alonso publicó una imagen de las tareas que estaba haciendo en casa para animar a sus seguidores a hacer lo mismo.

Uno de ellos le hizo una recriminación: “Sería interesante, para mejorar el sistema sanitario español, que gente como tú cotizara en España, campeón... así que menos opinar y más aportar”.

El piloto le contestó directamente: “Mira grande..., no opino. Estoy siguiendo las recomendaciones. Las que nos dicen los expertos. Y dos, aporto todo lo que puedo en que esto nos toca a todos, y yo uno más, me quedo en casa si tengo la oportunidad. Ah, lo de cotizar entérate bien... así como dar trabajo a 36 personas en España. Pero bueno. Eso es secundario. Lo importante es seguir las recomendaciones y centrarse en la salud. Lo más importante”.

Tras varios comentarios más del usuario, Alonso le volvió a contestar y zanjó el tema: “Te respondo otra vez a ver si lo entiendes. En ningún momento alecciono a nadie porque quien soy yo. Sigo simplemente las recomendaciones sanitarias. E insto a cualquiera que lo haga. Simple. Si te molesta esto, lo siento”.