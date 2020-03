Fernando Alonso, trending topic por sus polémicas palabras sobre el coronavirus

Fernando Alonso se ha convertido en trending topic en Twitter este viernes por las palabras sobre el coronavirus que ha publicado en sus stories de Instagram.

El piloto se ha mostrado muy crítico con la gestión que están haciendo las administraciones de la crisis. “Me quedo de piedra ...que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria (va a ser diferente en España) ..que eviten salir a la calle la gente con síntomas... (los demás al parque? A los bares?”, ha escrito.

“Que cada comunidad autónoma decida... (No se pillan los dedos ni queriendo)”, ha añadido.

Alonso dice que, como “seguimos por detrás de otros países en cuanto a medidas”, necesitaremos “responsabilidad individual”. “No podemos colapsar el servicio sanitario, no es solo por no enfermar, es por no contagiar! Responsabilidad. Cada uno en su ámbito y su entorno”, ha continuado.

“Y esto no es un tema personal, esto es un trabajo de equipo. De todos. Necesitamos quedarnos en casa un tiempo. Por nuestro bien”, ha finalizado.

Alonso ha terminado sus publicaciones dando las gracias a los profesionales de la sanidad: “Gracias a médicos, enfermeros, sanitarios, farmacéuticos... a todos. Debemos dar como ellos lo mejor de nosotros mismos. Y ahora toca prevenir. En eso os vamos a ayudar entre todos. Frenemos los contagios. #frenazoalvirus”.

