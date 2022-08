Fernando Alonso va directo al 'trending topic' al publicar esta foto en medio de todo el jaleo

“El equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One se complace en confirmar que Fernando Alonso se unirá al equipo en 2023 con un contrato de varios años”, confirmó Aston Martin, que logra así un inmediato reemplazo para Sebastian Vettel.

Sin embargo, Piastri tiene una opinión distinta y no conducirá un coche de la escudería que dirige Otmar Szafnauer, tal y como dejó claro en su perfil de Twitter: “Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine ha emitido un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a pilotar para ellos el año que viene”.

“Esto está equivocado, y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año”, aseguró.