Marlaska pide no frivolizar tras la confesión del joven de que la agresión LGTBIfóbica no fue tal

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 3 de septiembre en el Congreso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido en la tarde de este miércoles no frivolizar tras trascender que la supuesta agresión LGTBIfóbica del joven de Malasaña no fue tal.

“Si frivolizamos ahora sobre lo acontecido hoy [por este miércoles], mucha gente se va a sentir todavía más coaccionada, de esa gente que no denuncia, quizás a no denunciar, quizás a pensar que no se la crean”.