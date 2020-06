Fernando Grande-Marlaska (ministre d’Interior) vs Diego Pérez de los Cobos (coronel de la Guàrdia Civil)

Aquest article també està disponible en castellà.

És possible que a Fernando Grande-Marlaska, actual ministre d’Interior, ja li anés bé que un tipus com el coronel Diego Pérez de los Cobos assumís la direcció de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid. S’ha de recordar que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat cinc vegades l’Estat espanyol per no investigar tortures a persones detingudes sota la custòdia de Grande-Marlaska mentre exercia de jutge. Així mateix, Grande-Marlaska va sentenciar que l’accident del Iak-42 a Turquia el 2003 s’havia d’atribuir a la incompetència de la tripulació. L’accident va provocar la mort de seixanta-dos militars (Federico Trillo en va sortir net com una patena i va ser premiat posteriorment amb diferents càrrecs entre els quals l’ambaixada a Londres). En un altre moment, el 2007, Grande-Marlaska va decretar l’obertura de judici oral per injúries a la Corona a diversos artistes gràfics de la revista satírica El Jueves.

És possible que a Grande-Marlaska ja li anés bé, doncs, que Pérez de los Cobos, dirigís la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid. Cal recordar que Pérez de los Cobos va ser un dels sis guàrdies civils acusats de torturar el 1992 l’activista basc Kepa Urra, detingut per la seva suposada vinculació amb el comando Biscaia (cas Urra). També Pello Alcantarilla ha explicat que Pérez de los Cobos era present quan el torturaven el 2004. Pérez de los Cobos va dirigir la repressió a Catalunya l’1 d’octubre del 2017. Es poden veure els vídeos de les càrregues i els atacs policials a una població totalment desarmada i mentrestant escoltar com Pérez de los Cobos nega les càrregues i afirma que l’1-O no hi va haver cap intervenció contra votants i es va actuar amb «un ús exquisit de la proporcionalitat». Tampoc no s’ha d’oblidar que Pérez de los Cobos va ser assessor personal d’Alfredo Pérez Rubalcaba.

És possible que a Grande-Marlaska ja li anés bé que Pérez de los Cobos, fos el cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid tot i veure (o justament potser per això, perquè les va veure) les seves declaracions durant el judici contra l’independentisme, contra les manifestacions pacífiques davant la Conselleria d’Economia el setembre del 2017 i contra l’1 d’octubre també del 2017. No cal adjectivar-les, només cal veure’n els vídeos i recordar que el Tribunal Suprem va salvar Pérez de los Cobos d’un acarament amb l’aleshores cap del cos de Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero; acarament imprescindible arran de les múltiples contradiccions entre tots dos testimonis.