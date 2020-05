Fernando Simón aclara las dudas sobre cuándo y cómo usar las mascarillas

En la rueda de prensa informativa diaria sobre el dato de fallecidos y contagios , el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha señalado que “la norma deja a la interpretación de la población si hay o no esa distancia de seguridad de dos metros en espacios abiertos, por tanto será en momentos concretos”. Aunque ha reconocido que “esta es una interpretación”, ha insistido en que “en caso de duda, lo mejor es llevarla puesta”.

Sanidad hará obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados y en la calle siempre y cuando no se pueda garantizar una distancia de seguridad de dos metros. Esta será la norma que el Ministerio lanzará previsiblemente el miércoles, pero Fernando Simón ha tenido que salir al paso para aclarar las dudas que le han transmitido los periodistas. Aunque lo ha hecho a su particular manera.

Simón ha puesto como ejemplo un caso donde no es necesario llevarla al aire libre: “Obviamente, dando un paseo por el campo una persona sola es fácil ver que no hay peligro”. Sin embargo, “cuando vas por la calle en una ciudad poblada puede ser más difícil interpretar, pero no es complicado”, ha reflexionado.

Le han pedido explicaciones pero su último mensaje ha sido contundente: “No creo que tengamos que explicar mucho más a la población española, está muy por encima de ese nivel”.