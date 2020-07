Fernando Simón admite que hay algo que le llama la atención en los casos de Madrid

Fernando Simón ha comparecido como cada jueves antes los medios de comunicación para informar de la situación del coronavirus en España.

A día de hoy, en España, Sanidad ha notificado 241 nuevos casos y cinco fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. La cifra es muy similar a la del día anterior, cuando se produjo un fuerte repunte de los contagios.

Ya en rueda de prensa, Simón ha respondido a las dudas de los periodistas y ha reparado en que un alto porcentaje de los casos de Madrid son en ámbitos familiares, algo que ha llamado la atención a los expertos.

Simón ha contado estos brotes están asociados a una persona que llega a una familia y hace “transmisión familiar”: “De un porcentaje de esos casos no tenemos identificado el origen. Algunos son casos importados, esos sí se identifican y otros son secundarios dentro de la misma familia. En algunas familias no se tiene identificado ese origen inicial”.

El doctor ha relatado que la cifra de contagiados en Madrid “muy suavemente” va bajando. Además, ha contado que en una reunión con las autoridades de la capital han establecido algunos protocolos para intentar responder a algunas de estas preguntas sobre el origen desconocido de los contagios.

Simón ha destacado también que la Comunidad de Madrid lo está haciendo bien, está buscando soluciones a este problema y en los próximos días se verá si esas medidas de control han surtido efecto.

Simón ha explicado también que una de las claves, cuando el número de contagios vaya bajando, será la de saber cuál es el origen de ese contagio.

“Lo que sí discutimos con Madrid es esa extrañeza que has mostrado de que no haya algún brote que no sea únicamente de ámbito unifamiliar, de un solo domicilio, eso sí que nos está llamando un poco la atención”, ha destacado Simón.