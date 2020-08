Fernando Simón alerta de la evolución del virus: "La incidencia entre niños ahora es más alta"

No obstante, no es una cuestión únicamente de los adolescentes: “Todos los niños en edad escolar tienen incidencias altas”, aunque son cuadros a priori menos preocupantes. “La mayoría son asintomaticos o tienen un cuadro leve. El indice de hospitalización de estas edades es muy bajo, todos están por debajo del 4% que es la media de todos los grupos de edad”, ha señalado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Posteriormente, Simón ha completado su discurso. “Esto no quiere decir que algún niño no pueda tener un cuadro grave y no quiere decir que alguno no haya llegado a fallecer alguno; creo que hay 5 o 6 fallecidos menores de 10 años, lo que da una letalidad un 0,0001 o 0,0002%; una letalidad muy baja pero que indica que puede llegar a pasar. Todos los grupos de edad deben entender que aunque tengan menor probabilidad de desarrollar cuadros graves que otros, también pueden desarrollar cuadros graves”.

“La transmisión entre niños es bastante baja, mucho más que en la sociedad en general. En entornos de burbujas, como los campamentos, la transmisión de niños al monitor es baja y es más fácil que pase del adulto al niño que al revés”, ha proseguido el doctor.

Ha pedido “responsabilidad y medidas de prevención adecuadas”, pero ha insistido en la seguridad de los colegios. “Los estudios muestran que los niños pueden llegar a ser transmisores del virus durante un tiempo, aunque menos que un adulto”.