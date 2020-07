Fernando Simón alerta de los peores datos de contagios en el último mes por los rebrotes

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha querido, no obstante, ser cauto y no llamar a alarmismos, porque son casos, en su mayoría, “asintomáticos y controlados”.

Preguntado sobre un posible retorno del estado de alarma o de confinamientos más estrictos, el doctor ha descartado en estos momentos ambas ideas. Estas medidas “más graves” se podrían tomar “si un brote se descontrola y pasa de un territorio, pero ahora no está pasando”.

“Las comunidades están asumiendo la responsabilidad que les corresponde. Creo que si siguen así no hará falta a corto plazo tomar otras decisiones, pero si no aplican esas medidas restrictivas parciales o se empieza a no saber qué esta pasando podremos empezar a plantearnos incluso acciones drásticas, de Estado, que podrían dar con situaciones ya vividas en el pasado, que yo espero que no se tengan que producir”.

En detalle, se ha referido al rebrote en Lleida, “donde el 70% de los casos detectados son asintomáticos, pero que está causando que haya mucha gente en los hospitales, “lo que no es buena noticia”.

Sobre este caso, la Generalitat no descarta endurecer el confinamiento en la comarca del Segriá (en la que se sitúa la propia Lleida capital) y está solicitando el refuerzo a sanitarios voluntarios para atender la posible saturación de los recursos.

Del mismo modo ha revisado la situación en País Vasco (en concreto otro foco en Ordizia que ha calificado de “curioso”) y Galicia, en relación a las elecciones del 12-J, aunque ha señalado que “ni sabía que quedaban seis días” y ha preferido no dar más opinión al respecto.