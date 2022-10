Fernando Simón anticipa lo que pasará en las próximas semanas y marca diciembre como clave

Por lo tanto, ha explicado que es “muy probable que se produzca un repunte”, y aunque la enfermedad tendrá una incidencia mucho menos grave por la acción de las vacunas, eso “no quiere decir que no se den casos que necesiten hospitalización”.

“En estos momentos no podemos valorar todavía si la situación será mejor o peor. Tenemos que ver cómo se distribuyen las diferentes variantes que van surgiendo constantemente y a partir de ahí tomar decisiones de como afrontar la pandemia” en los próximos meses, ha asegurado.

Sobre la utilización de la mascarilla en el transporte público, Simón ha comentado que es un mecanismo de “protección de las personas vulnerables y de aquellos que no pueden elegir no utilizarlo. Un riesgo similar existe en un concierto masivo que en el metro, pero el metro lo tiene que coger mucha gente de forma obligatoria y a un concierto se puede elegir entre ir o no ir”.