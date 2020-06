El Simón más sincero: hace una petición a quien está sacando beneficios con su imagen

Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha comparecido este viernes para informar de los nuevos avances en la desescalada.

El médico, además de las correspondientes preguntas técnicas, ha sido preguntado también por el fenómeno fan que se ha creado alrededor de su figura con, por ejemplo, camisetas.

Simón ha dejado muy claro que, a pesar de no tener redes sociales, se entera de todo y ha asegurado que para él es un halago que la gente se preocupe por él con el cariño que lo hacen.

“He recibido cartas y comunicaciones demostrándome afecto y cuando tenga tiempo intentaré responderlas. Para nada me molesta, es verdad que para ir por la calle con la fama no es tan fácil moverse por la calle pero estoy encantado”, ha continuado.

El doctor ha querido mandar una petición a todos los que aprovechan su imagen con la venta de camisetas o de bolsas de playa para intentar sacar algún tipo de beneficio económico: “Estoy encantando y me parece muy bien que la gente que lo necesite aproveche mi imagen para establecer un negocio que le pueda parecer rentable. Pero lo que me gustaría más es, si se pudiera hacer que ya que mi imagen está ahí, que dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONG’s. Más no tengo que decir sobre el tema”.