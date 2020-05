"No tiene sentido": Fernando Simón responde a la propuesta de algunos territorios

No quiere, queda claro. Fernando Simón ha mostrado su rechazo a que las comunidades y municipios hagan test masivos a sus habitantes para conocer si han pasado o no el coronavirus. Y lo ha hecho mandando algunos ‘recados’.

“No es necesario para conocer qué ha pasado en un territorio hacer pruebas a toda la población”. Para el epidemiólogo, “es suficiente” el estudio de seroprevalencia hecho a nivel nacional “un hito por su calidad y por el valor de hacer en España el primer gran estudio”, porque trabaja con “un intervalo real de población infectada, entre el 4,7% y el 5,2%, lo suficientemente estrecho para hacer los análisis con detalle”. “Fueron más de 63.000 test, por provincias e islas”, recuerda.

Por eso, Simón ha contestado con rotundidad a la pregunta que le han lanzado en relación al plan de comunidades como la Valenciana, o municipios como algunos de Madrid, de llevar a cabo estudios a nivel territorial. “Si una comunidad quiere hacer una investigación más detallada, no me parece mal, pero no tiene sentido testar a toda la población. Que no malgasten recursos”.

También ha detallado que “todas esas pruebas deben hacerse en coordinación con la comunidad” y es ella la que debe valorar dos asuntos: “Si van a distraer recursos de allí donde de verdad se necesitan y luego cómo se van a gestionar los casos positivos que encuentren”.

Además, ha dejado una última reflexión a quienes quieran elaborar un trabajo similar: “Deben tener mucho cuidado porque la interpretación no es fácil”.