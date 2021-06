Fernando Simón ha concedido una distendida entrevista a Buenismo Bien, el programa que presentan Quique Peinado y Manuel Burque en la Cadena SER.

El director del CCAES y rostro de la pandemia en España ha desvelado cómo ha vivido su familia las críticas políticas que ha recibido por su labor en la crisis del coronavirus.

El experto ha relatado cómo fueron esos primeros meses de confinamiento y cómo se encuentra ahora, tras año y medio con todos los focos mirándole y midiendo cada palabra que dice.

Sobre esa fama y cómo ha repercutido en su vida privada ha hablado Simón: “Mi familia no ha sufrido pero no ha estado contenta, especialmente mi mujer que no ha llevado bien alguna de las cosas que se han dicho sobre mí”.

El experto ha confesado que para él va a ser complicado volver a la vida que tenía antes de la pandemia ya que ahora casi todo el país sabe quién es y lo reconoce cuando va por la calle.

“Me va a costar salir a la calle, que la gente me mire y que las cosas que antes me llevaban cinco minutos, ahora me cueste media hora. A mí no me gusta ser el foco de atención, por eso creo que mi confinamiento va a durar un poco más que el del resto de españoles”, ha asegurado.