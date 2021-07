Fernando Simón desmonta dos de las afirmaciones más extendidas sobre la variante Delta

“La variante delta sí que podría tener un poco más de transmisibilidad. Es cierto que se van acumulando más evidencias en este sentido, pero aún no podemos definir cuánto más transmisible es, puede estar por encima del 20%, habrá que valorarlo...”, ha comenzado explicando.

Los datos no son “nada buenos”, ha advertido Fernando Simón nada más comenzar su rueda de prensa este lunes. España ha vuelto a superar los 200 casos de incidencia por coronavirus, algo que no sucedía desde comienzos de mayo. Solo en el fin de semana se han registrado 32.607 positivos nuevos, lo que eleva en 51 la tasa nacional de contagios .

“El aumento a nivel global de los contagios no está ahora asociado a la variante delta sino a que tenemos poblaciones no inmunes entre las que está circulando el virus”, ha precisado Simón, quien ha alertado de que “hasta que no se consigan las coberturas de vacunación con pauta completa previstas (el 70% de la población), hay que seguir teniendo mucho cuidado”. El experto ha pedido “mucha prudencia” al valorar los estudios sobre la variante delta realizados en Reino Unido, ya que ha dicho que “hay que dar a los datos la incertidumbre que tienen”.

Simón también ha tratado de tumbar la idea de que la variante Delta es capaz de ‘burlar’ la vacuna, incluso en pautas completas: “El escape inmunitario a la pauta completa de la vacuna parece que no existe. Si hay un escape inmunitario parcial, aunque no con una gran diferencia, cuando se ha recibido solamente una dosis, pero en España afortunadamente tenemos coberturas muy altas” (de pauta completa), ha rematado.