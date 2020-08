El rotundo mensaje de Fernando Simón tras los últimos datos de coronavirus: "Las cosas no van bien"

“Que nadie se confunda: las cosas no van bien”. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha comenzado bromeando con su fallo sobre Rusia pero rápidamente se ha puesto serio tras dar los últimos datos: 3.349 casos en las últimas 24 horas, más de 7.000 notificados entre ayer y hoy.

Tras recalcar que la edad media de los contagiados por coronavirus ha pasado de ser de entre 62-63 años durante el pico de la pandemia a ser de entre 37 a 39 años ahora mismo y que la letalidad y los casos que se detectan son más asintomáticos, Simón ha mandado este rotundo mensaje a la población:

“Dicho eso, que nadie se confunda, las cosas no van bien. ¿Vale? Creo que es momento para parar. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más transmisión. Es verdad que las características de los casos son diferentes. Es verdad que la hospitalización y los datos de sobrecarga del sistema son diferentes. Pero estamos teniendo una transmisión importante. Y a medida que aumenta la transmisión irán incrementándose los casos de hospitalizados”.

Simón ha añadido después que no hay que confiarse con el porcentaje de hospitalizados porque “aunque proporcionalmente sean pocos, si el número total de casos es mucho, ese número proporcional pequeño”, que actualmente es del 4%, será de muchos casos.

Y ha hecho las cuentas: “Un 4% de mil casos son 40. Un 4% de 100.000 casos son 4.000. Las cosas cambian a medida que se incrementa la transmisión”.

El doctor ha recordado que el confinamiento buscaba “reducir la sobrecarga de los servicios” y “garantizar que son capaces de responder a la epidemia” garantizando “un correcto tratamiento de los pacientes”.

Y ha vuelto a dejar otro mensaje rotundo:

“Si seguimos dejando que la transmisión, aunque sea con casos en su mayoría leves, siga hacia arriba, acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCI y muchos fallecidos. Por favor, que no se confunda nadie. No podemos dejar que esto siga. Ahora mismo tenemos que ser conscientes de lo que tenemos que hacer. No nos vale con decir como soy joven y no voy a sufrir, no pasa nada. Porque sabemos que cada joven produce luego casos en su familia y acaba generando casos en personas mayores o vulnerables, que no tienen que ser todas mayores”.