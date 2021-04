Fernando Simón cuenta por primera vez lo que le dijo su mujer (y más gente) al ver este momento

Fernando Simón ha concedido una entrevista en YouTube al investigador de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March, donde ha hecho un repaso de este año largo de pandemia.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias ha contado cómo fueron esos primeros días de marzo, cuando el coronavirus empezó a arrasar en Europa y en España.

March ha querido saber, en el tema de la comunicación, cómo fueron esos primeros días con los militares, con la Guardia Civil y con la Policía para dar “ese mensaje de guerra”.

El experto ha afirmado que “fue raro”: “Cuando yo llegué allí y me los vi a todos pensé ‘qué ha pasado aquí, qué es esto’. Sí que es raro pero al final se lleva mejor de lo que parece”.

Simón ha revelado que cuando sale a hablar con los medios no se dirige “ni a los expertos ni a los periodistas, ni a los políticos, ni a los dueños de los medios de comunicación que luego que luego tendrán su línea editorial la que sea”: “Yo me dirijo a la población”.

El director del CCAES ha relatado que cuando se reunió con los militares pensó si aquello tenía sentido o no: “Lo primero que pensé es: si fueran sin uniforme mejor”.

“Yo me sentía raro, me sentía allí como el más pequeñito de todos. Ten en cuenta que estaba con el jefe del Estado Mayor, con los directores adjuntos de Guardia Civil y Policía, con la directora general de transportes... y yo soy un director del CCAES que tiene rango de subdirector desde hace poquito”, ha afirmado.

El experto ha revelado que sí que hubo “una cosa” que le han dicho varias personas de esa imagen, “la primera de ellas mi mujer”: “Cuando te vi ahí con ellos detrás dije ‘pero qué han hecho los de comunicación, pero cuando los empecé a oír de qué hablaban creo que vino bien para que las medidas se implementaran mejor’.

Su mujer también le comentó que le gustó expresamente que el director adjunto de la Guardia Civil mandase un mensaje contra el maltrato a las mujeres: “Me dijo: ‘eso me gustaba que lo dijera un tiarrón grande, enorme y lleno de medallas’. Y eso me lo han dicho más luego. Me lo ha dicho más gente. Otros me han dicho lo contrario”.

Puedes verlo a partir del minuto 38:27.