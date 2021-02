Fernando Simón ha dado una buena noticia en su rueda de prensa de este lunes: los datos preliminares apuntan a que las vacunas ya están haciendo efecto entre las personas que viven en residencias de ancianos.

El experto ha destacado que el descenso de la incidencia en los últimos días se está viendo en todos los grupos de edad, pero ha subrayado que “la incidencia en los mayores de 65 que residen en residencias de mayores es menor ya que la incidencia de los mayores de 65 que no están en residencias”.

“Es decir, el grupo de edad que ya está vacunado tiene ahora mismo una incidencia menor que ese mismo grupo de edad que todavía no está vacunado”, ha explicado.

Simón ha resaltado que “esto es importante porque, hasta la semana pasada, esta incidencia en las personas que están en residencias era igual o incluso mayor que los que no están”. “Esto no se había observado desde el inicio de la pandemia”, ha asegurado el epidemiólogo, que ha reiterado que “siempre habíamos observado una incidencia mayor en las personas mayores de 65 que habían estado en residencias comparándolo con las que no estaban”.

El experto ha matizado que estas son conclusiones de datos preliminares que “no indican todavía que la efectividad de la vacuna sea igual que la eficacia de los ensayos clínicos”, pero ha afirmado que “lo lógico sería que estuviera alrededor” de ellos. “Y los pocos datos que tenemos indican que sería una vacuna muy efectiva”, ha celebrado.

Simón ha insistido en que “no había pasado en ningún momento” que la incidencia entre los residentes en hogares de ancianos fuera menor que entre los no residentes y ha repetido que “la velocidad a la que ha descendido desde que se empezó a vacunar es mucho mayor que en ningún otro grupo”.

Por ello, el epidemiólogo ha asegurado que todo “apoya la tesis de que las vacunas están teniendo un impacto importante”, aunque todavía es pronto para afirmarlo.

Mientras, la caída de los datos del coronavirus prosigue, pero eso no significa que los datos sean buenos. Este lunes, Sanidad ha comunicado los mejores recientes tras el fin de semana, con 30.251 positivos (la menor cantidad desde diciembre) y 702 fallecidos (la cifra más baja desde el 18 de enero). Con ello, la incidencia mantiene su tendencia a la baja y ya está en 416 de media nacional