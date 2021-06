Fernando Simón desvela cuándo se ha vacunado y deja caer cuándo debería hacerlo Pedro Sánchez

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha desvelado que se vacunó contra el coronavirus el pasado miércoles y ha subrayado que, en su opinión, el presidente del Gobierno debería haber recibido la inyección dentro de los grupos prioritarios.

En su rueda de prensa habitual, el epidemiólogo ha sido preguntado sobre su opinión acerca de que los jugadores de la selección vayan a ser vacunados antes de la Eurocopa de fútbol.

Simón ha comenzado avisando de que es un tema complejo porque cuando él da su opinión luego se suele considerar que es la opinión del Gobierno. Dicho eso, ha subrayado que a lo largo de su vida ha tenido “suficientes experiencias” para entender que hay “más excepciones” de las que la gente suele comprender.

“Estamos hablando de un partido de fútbol, pero no es cualquiera. Se mueven muchos intereses alrededor, y puedo entender que se pueda entender una excepción de interés”, ha admitido. ”¿Si yo lo hubiese propuesto? La verdad es que no lo sé, tendría que haber tenido todos los datos. Quizá si, no lo sé, pero veo una excepción que es perfectamente valorable”, ha admitido.

Además, Simón ha asegurado que, en su opinión, el presidente del Gobierno se debería haber vacunado dentro de los primeros grupos, al igual que los responsables de salud pública que han guiado la actuación de las comunidades autónomas durante la gestión de la pandemia.

“Yo mismo se supone que soy parte del grupo que se debería haber vacunado hace tres meses y me vacuné el miércoles pasado”, ha desvelado antes de insistir en que “reducir a una variable únicamente el tomar decisiones que suelen ser mas complejas acaban haciendo más daño que otra cosa”.

“Son decisiones complejas con muchos factores”, ha zanjado.