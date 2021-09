Fernando Simón, en su tono habitual, le da un sonoro corte a un periodista de laSexta

Tras varias semanas sin aparecer ante los medios de comunicación, Fernando Simón, portavoz del Gobierno en materia sanitaria durante la pandemia, ha hablado ante la prensa.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha atendido a un periodista de laSexta antes de participar en el congreso de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), celebrado este jueves en la Universidad de León.

Sobre cuándo llegará la tan ansiada normalidad a España después de más de un año y medio de pandemia, Simón ha sido claro: “Tenemos que ir progresivamente a esa normalización de la situación. Si conseguimos unas coberturas vacunales como estamos consiguiendo y conseguimos terminar de cubrir muy bien a los jóvenes que podamos vacunar ahora, es decir, a los mayores de 12 años, tendremos que tender progresivamente y con mucha prudencia a hacía una normalización de nuestra vida”.

El experto ha afirmado que hay que “confirmar” que la enfermedad “ya no es lo que era” y ha señalado que “lo que no se puede es pasar de cero a cien de un día para otro”.

El reportero de laSexta, que estaba en directo en Al Rojo Vivo, le ha preguntado a Simón si echa de menos comparecer ante los medios de comunicación. Desde marzo de 2020, el epidemiólogo ha comparecido —primero diariamente y luego un par de días por semana— ante la prensa para informar de la situación del coronavirus en España.

Y Simón no ha podido ser más sincero: “No. De hecho, no echo de menos ninguna comparecencia y si no estuviera ahora aquí sería más feliz”. “No le estamos tratando muy mal tampoco”, ha replicado el periodista.

“No me tratáis mal pero, todo esto, aunque parezca que no, vosotros los consideráis vuestro trabajo, porque lo es. Hay gente que su único trabajo es comunicar, para mí es un extra. Tenemos una carga de trabajo muy importante y ahora que las cosas van mejorando todo el equipo tenemos la sensación de que hay que ir poco a poco volviendo a una situación laboral más normal. Y para mí esto no es normal”, ha afirmado el director del CCAES.