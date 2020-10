Fernando Simón se pone serio por la evolución del coronavirus en España: "Tenemos que asumirlo todos"

El tono ha cambiado. “La evolución no es buena. Eso tenemos que asumirlo todos”. Fernando Simón ha mandado un mensaje duro sobre la situación de España, y en especial algunas comunidades como Madrid, ante el nivel de contagios y fallecidos recientes por el coronavirus. Este jueves, Sanidad ha sumado otros 9.419 casos y 182 víctimas mortales al balance.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha explicado que “existe un nivel de transmisión en España que no es deseable. La evolución no es buena, es ascendente” (en referencia a las últimas cifras). “No observamos una evolución muy diferente a otros países, pero la situación no es la deseable y eso tenemos que asumirlo todos”.

“El promedio nacional de positivad del 11,2% (el Ministerio cifra en un 10% el corte para adoptar medidas más restrictivas) y hay comunidades con hasta un 20%, si bien hay otras con un dato muy bajo, del 3%, como Asturias”, ha detallado.

La ocupación hospitalaria, una cuestión grave

Pero Simón se ha mostrado aún más serio ante el dato de ocupación de camas hospitalarias por coronavirus, para lo que mira de nuevo a la capital. “Madrid ocupa un 23% de las camas convencionales por coronavirus y las de UCI están ocupadas en un 42%, unos datos muy importantes. En Aragón hay un 31%; en Castilla y León un 29%... Hablando de camas en cuidados intensivos no hay muchas diferencias, pero en las camas convencionales sí es sustancial”.

No han sido las únicas palabras dirigidas a Madrid, a cuya población ha querido mandar un mensaje directo: “Sé que se me acusa de señalar a Madrid, pero ahora mismo Madrid representa más del 35% de los casos de toda España”.

Además, ha llamado a valorar “con un poquito de cuidado” los últimos datos de contagios, ya que hay algunos territorios cuyas notificaciones van con “un retraso de siete u ocho días”, algo que afecta al total publicado por el Ministerio de Sanidad.