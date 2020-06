Fernando Simón explica lo que han descubierto sobre cómo entró el coronavirus en España

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha explicado que los datos del estudio de seroprevalencia indican que “probablemente el inicio de la epidemia” en España “se debió a una entrada mayor de casos” en el país de lo que se pensaba hasta ahora con los datos que tenían.

El experto ya aseguró en abril que era “muy seguro” que las autoridades sanitarias no detectaron la entrada del coronavirus en España a mediados de febrero, dejando sin detectar una cantidad de casos asintomáticos que, en última instancia, generaron este gran brote en España.

“Es muy seguro que hubiera casos asintomáticos que se nos escaparon. No hubo claramente un paciente cero. Ese gran incremento en marzo se debió a la entrada de varios casos. No llegó un caso solo, eso es obvio, si no, no hubiera sido tan explosivo y tan inmediato el crecimiento exponencial”, explicó Simón ya en su momento.

“Que hubieran pasado casos desapercibidos días antes es perfectamente posible. Lo cierto es que si existía esa circulación no fue detectada por los servicios sanitarios”, admitió.

Este jueves, Simón ha asegurado que la evolución de la epidemia actual es “buena” y que eso lo refleja también el estudio de seroprevalencia, ya que en un periodo de tres semanas ha habido un incremento de infectados de sólo el 0,8%.

“Los datos de transmisibilidad no cambian de manera sustancial”, ha incidido.

Solo el 5,2% de la población española ha pasado el coronavirus, según la segunda oleada del estudio serológico por el impacto del covid-19. El dato es muy similar al registrado en el primer análisis del 13 de mayo, que marcó un 5%.

El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los datos de un estudio que se ha desarrollado del 18 de mayo al 1 de junio, y ha constado de 63.564 muestras en todo el país, más 3.355 en un “subestudio insular”.

La tasa de participación entre todas las personas es del 76%, “incluso superior a la primera ronda, que fue un 74′9%”, ha explicado Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III. Del total de consultados, un 87,9% ha accedido a donar sangre. El intervalo de confianza fluctúa del 4,9 al 5,5%, ha añadido Yotti.