Fernando Simón explica por qué se ha frenado el descenso de contagios y fallecidos por coronavirus

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias admite una ralentización, aunque la asocia al creciente número de test. “La evolución en los últimos días no ha seguido el ritmo tan rápido como habíamos observado antes y una razón clara es que ahora mismo buscamos la detección precoz de todos los casos posibles, sean con síntomas muy leves, graves o con cualquier sintomatología compatible, lo que nos hace ser mucho más exhaustivos”.

Sin embargo, ha defendido que los datos actuales no son malos, puestos en el contexto actual. “Si a pesar de hacer muchas más PCR estamos manteniendo un ritmo descendente, aunque no tan rápido como estos días pero sí rápido comparado con otras naciones, quiere decir que la transmisión del virus es algo menor de lo que pensábamos, porque no está subiendo el número de casos”, ha cerrado.