Fernando Simón explica por qué se ha ido con Jesús Calleja (y cuenta cómo se lo ha tomado su mujer)

Fernando Simón va camino de convertirse en un nuevo personaje de Mediaset. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha copado varios minutos de Informativos Telecinco por su participación enPlaneta Calleja.

Pero esto no es todo, la web del programa ha compartido las primeras imágenes de Jesús Calleja junto a Simón momentos antes de hacer escalada. Ahí, Simón explica por qué se ha querido sumar a la aventura de ir al programa y habla incluso de su mujer.

Calleja ha explicado que han montado en globo, que han buceado y que ahora, porque las imágenes se han grabado este 17 de septiembre, se iban a poner a escalar.

“Yo me lo he pasado muy bien. Necesitaba unas vacaciones, que me las he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el ministerio y cuando me llamaste para decirme si me apetecía venir contigo, por supuesto. Encantado”, ha relatado Simón que, desde que empezó la pandemia, es la segunda vez que se ausenta de su puesto en el minsterio.

Calleja ha bromeado con Simón y con el hecho de cómo se ha podido tomar la mujer del virólogo que use su semana de vacaciones para irse con Calleja de aventuras.

“Estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba. Ya no daba para más. Mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir pero bueno, ya nos resarciremos ella y yo en algún momento”, ha afirmado Simón.

El presentador ha afirmado que nunca imaginó que llegaría un día en el que iba a estar con Simón escalando