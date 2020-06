Fernando Simón explica por qué su confinamiento va a durar más de lo normal: "Desgraciadamente..."

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el doctor Fernando Simón han comparecido este viernes para arrojar algo de luz en los datos que ha dejado la crisis del coronavirus en España.

Desde el 7 de junio, la cifra de personas fallecidas en España por coronavirus había quedado congelada en 27.136; ahora, el Ministerio de Sanidad ha actualizado el dato y ahora registra 28.313 muertes por covid-19, más de un millar de fallecimientos adicionales.

Ya en la ronda de preguntas de los medios de comunicación, un periodista ha querido saber si Simón ha salido a la calle “y ha podido recuperar su vieja normalidad” con el objetivo de si ha podido “formarse una opinión” de si en la calle se están cumpliendo las medidas de seguridad “con la mascarilla, por ejemplo”.

El epidemiólogo ha explicado que su confinamiento “va a durar un poco más que el de la mayoría de personas”.

“Desgraciadamente he tenido mucha visibilidad y a mí me da un poquito de vergüenza ir por la calle con toda las muestras de cariño que la gente me muestra”, ha explicado. “Es verdad que se lo agradezco mucho a todo el mundo. Me siento muy halagado pero al mismo tiempo me abruma un poco y, por lo tanto, procuro no salir más de la cuenta”, ha añadido diciendo que por todas estas razones procura salir de casa “lo justito”.