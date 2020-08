Fernando Simón explica qué tendría que ocurrir para volver al estado de alarma

Más de 8.500 casos en tres días y sin los datos de Madrid, Cataluña y Navarra. El coronavirus sigue acelerando su expansión en España y aunque Fernando Simón reconoce que “no estamos tan mal”, la opción de volver al estado de alarma “no ha dejado de estar sobre la mesa”.

El epidemiólogo ha reconocido que “el estado de alarma no tiene por qué ser igual que el vivido hace dos meses, por lo que las condiciones no tienen por qué ser las mismas”, si bien ha explicado algunas condiciones claves para que la figura jurídica sea necesaria:

“Debe haber un grado de transmisión comunitaria no controlado. No es necesario en todo el territorio, pero sí en una extensión grande que pueda preocupar. Además, que se estime que las medidas que pueden implantar las comunidades por sí mismas no sean suficientes y se requiera una actuación del Gobierno central. Al margen de estas dos, no podemos dar un criterio claro, clave”, ha reconocido.

Por ello, insiste en que “tenemos que ir valorando la evolución y la respuesta de las comunidades; si consideran que sus medidas no son suficientes y el Ministerio reconoce que no lo son, se puede plantear”. “El estado de alarma ha estado sobre la mesa desde el día que se derogó, pero ahora mismo no es inminente de ninguna manera”. ha rematado a preguntas de los periodistas.