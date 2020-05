Fernando Simón habla de las polémicas imágenes y deja una importante advertencia

Simón ha explicado que no tiene información sobre ese vuelo en concreto pero que sí le han comentado “cosas de varios sitios”: “Las medidas de seguridad se deben mantener en todas partes. Hay una serie de instrucciones de cómo se tiene que hacer en los aviones y, desde luego, en las zonas más turísticas de nuestro país, como Canarias y Baleares, el impacto de no guardar las medidas de seguridad en los aviones por supuesto que será mayor que en otras zonas de España”.

Sobre ese vuelo concreto, Simón ha afirmado que no sabe si hay algún riesgo de contagio entre los pasajeros: “Si ese vuelo en concreto ha supuesto algún riesgo depende de si ha subido un pasajero infectado o no a ese avión. No sé de dónde viene, no sé qué incidencia hay en el punto de origen, de que países son los viajeros o qué riesgo de exposición han podido tener. Por lo tanto, es difícil de evaluar con la información que tengo, que es ninguna”.